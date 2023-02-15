Підтримка Швеції для України збільшилася до €1,2 мільярда

Швеція надала Україні 1,2 млрд євро, з яких 135 млн є гуманітарною підтримкою.

Про це заявив Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на спільній із Президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Швеція ще до початку цього вторгнення знаходилася серед найбільших донорів двосторонньої підтримки України. Цього рік наша підтримка збільшилася значно – до 1,2 млрд євро. Також ми надаємо дуже значну підтримку через Європейський Союз і загальна підтримка зараз досягає 67 млрд євро», – сказав Крістерссон.

Він запевнив, що Швеція буде надавати скільки підтримки, скільки буде потрібно як в економічному, так і оборонному аспектах. Урядовець також висловив переконання, що останній пакет оборонної допомоги, в який увійшли 51 БМП та артилерійська система Archer, значно вплине на бойову силу України.

Премʼєр-міністр додав, що Швеція з 24 лютого надала 135 млн євро на гуманітарну підтримку. За його словами, цього року країна також вирішила збільшити гуманітарну підтримку Україні.

«Ці фонди будуть надані всім партнерським організаціям, серед них декілька організацій від ООН та недержавні організації, організації Червоного Хреста, «Врятуйте дітей». Також ми вирішили зосередитися на партнерах, до яких дуже важко дістатися, включаючи райони на передовій та нещодавно звільненій території. Ще один пріоритет для нас – це 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться зараз у центрах колективного розміщення», – поінформував Крістерссон.

ukrinform.ua