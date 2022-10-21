Режим енергозбереження: як економлять у регіонах

Укренерго напередодні попереджало українців, що впродовж 21 жовтня по всій Україні може бути тимчасове відключення електроенергії. Наразі ж стало відомо, в яких областях сьогодні не буде світла.

В Укренерго розповіли, що 21 жовтня світла тимчасово не буде в Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Українцям пояснили, що таке рішення вимушене, адже наразі фіксують різке зростання рівня споживання електроенергії. А відключення електрики допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Споживачів просять із розумінням поставитись до незручностей та обмежити споживання електроенергії впродовж дня, аби не виникало потреби відключати світло і в інших областях України.

pmg.ua