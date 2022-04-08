Реформатське богослужіння та проведення дитячих занять на українській мові

Берегівська реформатська церква проводить дитячі заняття та богослужіння на українській мові в місті Берегове для переселенців. Для них дуже важливе спокійне середовище, людська доброта та віра в Бога.



Управління реформатської церкви – бачучи їхнє становище – проводять богослужіння для них, кожного тижня по неділях після обіду. Так як станом на сьогодні не лише дорослі, а й багато дітей приїхали, керівники організували дитячі заняття двічі на тиждень, на які сердечно запрошують всіх охочих.



Мета церкви виконувати заповідь Ісуса: проповідувати Євангелію. Україномовні дитячі заняття проводяться за українською дитячою Євангелісткою спільнотою , які так само були вимушені переселитись – розповіла пастор реформатської церкви Маріанна Тарацькезі. Вона додала, що богослужіння дає можливість проголошувати Слово Боже, спільно помолитися за мир. Дитячі заняття проводяться після обіду по вівторках та по п’ятницяч, а богослужіння по неділях.