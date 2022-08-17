Родовище солі на Закарпатті сягає майже 76 га

Уже найближчим часом Закарпаття стане центром видобування кам’яної солі другого ґатунку. Експерти встановили, що запаси корисної копалини в межах ліцензійної ділянки родовища на території Буштинської тергромади становлять майже 76 га. Про це розповів перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

«Сіль використовуватимуть у металургійній, нафтогазовій, енергетичній, хімічній, целюлозно-паперовій, текстильній галузях промисловості, а також у роботі підприємств житлово-комунального господарства і дорожньо-експлуатаційних служб», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, компанія має намір продовжити геологічне вивчення ділянки. Додаткові розвідувальні роботи допоможуть з’ясувати, чи є можливість отримати харчову сіль методом вилуговування через свердловини ропи відповідної якості. У перспективі її можна переробити на сіль класу «Екстра».

У межах розвідувальних робіт планують пробурити 5 свердловин глибиною 500-600 м з повним вилученням проби гірської породи (керну) по всьому розрізу та передати її до спеціалізованої лабораторії для вивчення.

carpathia.gov.ua