Святкові заняття в с. Великі Береги

Святкові заняття проводили в заміському будинку в с. Великі Береги. З приходом Великодних свят переселенці мали змогу взяти участь в ньому. Співробітники організації “Про Культура Субкарпатика” таким чином хотіли порадувати сімей, які були вимушені виїхати зі своїх домівок.

На цей раз пасхальні заняття проводяться за традиційними православними звичаями. Готували писанки за різними методами та в печі випікали плетені булочки.

В першу чергу група мала змогу відвідати ботанічний сад ім. Сікура Йожефа, Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. Особливо діткам подобалося прогулюватися по саду, та гралитися радісно бігаючи по траві. Дорослі також із задоволенням слухали інструкції та збирали листя дерев за допомогою яких красили писанки.

Після прогулянки в саду заняття надалі продовжувалися в будинку. Дорослі приготували із задоволенням писанки за технологією розпису воском. Писанки виготовлялися за Закарпатськими мотивами, та фарбували їх за допомогою цибулевого лушпиння. Один із методів таких писанок був накладання листя на яйця, яких згодом перев’язували капроновими панчохами та відварювали у цибулевих лушпиннях.

Тим часом на кухні готували калачі в печі, які потім на кінці заняття із задоволенням смакували всі. Крім цього проводилися народні розважальні ігри для дітей. За словами переселенців, вони не планували заходів щодо свята, так як ані святкового настрою, ані можливостей для цього не мали. Організатори “Про Культура Субкарпатика” таким чином хотіли їх порадувати і створити хоч маленький святковий настрій. Вже під час виготовлення писанок прибув святковий настрій та день закінчився з вдячністю до організаторів заняття.

Програма була створена за допомогою фонду Чоорі Шандора.

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