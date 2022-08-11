Сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму

Латвійський парламент офіційно визнав тероризмом насильницькі дії російської федерації проти цивільних осіб України та інших країн, а саму росію – країною, що підтримує тероризм.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LSM.

За відповідний документ, згідно з протоколом, проголосували 67 депутатів Сейму. Не голосували присутні в залі засідань депутати партії «Saskana/Злагода», яка вважається проросійською, а також двоє позафракційних депутатів – Юлія Степаненко і Любов Швецова.

Доповідь «Про цілеспрямовані військові напади росії на українських цивільних та громадський простір» раніше ухвалила парламентська комісія із закордонних справ.

Сейм зазначив, що сили рф цілеспрямовано атакують цивільних в Україні, використовуючи страждання та залякування як інструмент у спробі деморалізувати український народ і військових, паралізувати дієздатність держави, щоб окупувати Україну. Політики зазначають, що для досягнення політичних цілей росія використовує насильство.

Депутати категорично засуджують військову агресію рф і масштабне вторгнення в Україну, яке було скоєно за підтримки правлячого білоруського режиму. Також Сейм просить євроатлантичну спільноту та партнерів терміново посилити та запровадити всеосяжні санкції проти росії, щоб зупинити здатність сил рф продовжувати військову агресію в Україні.

Депутати вшанували пам’ять усіх жертв агресії росії в Україні – тисячі цивільних та військових, а також висловили солідарність із Україною та українським народом. Парламентарі також зазначили, що з початку повномасштабної агресії 24 лютого 12 млн українців були змушені залишити свої домівки, а 5 млн людей – виїхали за кордон.

У заяві парламенту наголошується, що рф із 2014 року надавала військову, фінансову та політичну підтримку сепаратизму та насильству проти цивільного населення в Донецькій та Луганській областях України, а також в окупованому Криму.

Латвійський парламент визнав росію країною, що підтримує тероризм, ще й тому, що рф протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації. Зокрема, вона є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, а також несе відповідальність за отруєння родини Скрипалів на території Великої Британії та літак авіакомпанії Malaysia Airlines, збитий на сході України в липні 2014 року, внаслідок чого загинули 298 осіб.

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