Сергій Шкарлет провів нараду на базі Закарпатської ОВА

Безпекову та епідемічну ситуацію у навчальних закладах регіону на четвер обговорили на нараді під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Зокрема, заслухали доповіді директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яни Марусинець, начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ярослава Колесника, начальника ГУ ДСНС України в області Романа Гудака, ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Володимира Смоланки та Ужгородського міського голови Богдана Андріїва.

Сергій Шкарлет зауважив, що Закарпаття – один із найкращих регіонів України за рівнем підготовки до навчального року та реалізацією освітніх проєктів. Попри колосальне навантаження ВПО область змогла взяти під контроль ситуацію і систематизувати процеси.

«Закарпаттю є над чим працювати. Напрямки зазначено, відповідні завдання відпрацьовані профільному департаменту та керівникам напрямків освіти у громадах», – резюмував очільник ОВА.

Також Віктор Микита разом із Сергієм Шкарлетом привітали керівників навчальних закладів Закарпаття та вручили відомчі заохочувальні відзнаки міністерства.

Міністр освіти і науки України високо оцінив роботу педагогів області, реалізовані проєкти, результати навчання учнів та студентів, адаптацію освітнього середовища до умов воєнного стану та інше.

carpathia.gov.ua