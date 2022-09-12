Середня ціна 1 га землі в Україні становить понад 38 тис. грн

Середня ціна за 1 га землі для ведення товарного с/г виробництва станом на сьогодні становить 38 211 грн. Про це свідчать дані дашборду про роботу ринку землі в Україні, опублікованого на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київщині – 445 445 грн за 1 га.

Далі йдуть такі області:

Івано-Франківська – 349 614 грн;

Одеська – 166 088 грн;

Рівненська – 162 252 грн;

Львівська – 162 252 грн;

Житомирська – 67 389 грн;

Закарпатська – 67 315 грн;

Чернівецька – 62 681 грн.

Найнижча вартість у Миколаївській області – 18 132 грн.

Середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого становила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 38,2 тис. грн.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і демонструє динаміку до зростання, але все ще далека від показників до 24 лютого. Так, якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні – це 4,7 тис. правочинів.

Впала також капіталізація ринку. У грудні минулого року угод купівлі-продажу було укладено на 936 млн грн – і це найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі. Станом за серпень 2022 року попри позитивну динаміку відновлення (у середньому угод укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього місяця) угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,1 млн грн*.

Довідково: *аналіз охоплює лише угоди, що надійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням вартості переходу права.

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