Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 22 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 87 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 43 тисячі осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 44 тисячі осіб, 41 тисяча з них – громадяни України.

Оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 23 особи – 4 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 19 осіб затримані поза ними.

Крім того, на виїзд з країни не пропущено чоловіка, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки його документів про «інвалідність». У діях особи наявні ознаки правопорушення передбаченого статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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