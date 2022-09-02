Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 1 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 81 тисяча осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 40 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували більше 41 тисячі осіб, 37 тисяч з них – наші краяни.

Оформлено 60 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадуємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Звертаємо Увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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