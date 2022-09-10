Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 9 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 73 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 36 тисяч осіб. Більше 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

В Україну за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, більше 33 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Звертаємо увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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