Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 16 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 77 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 37 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 40 тисяч осіб, майже 37 тисяч з яких – громадяни України.

Оформлено 76 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете відстежувати на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Нагадаємо, що пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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