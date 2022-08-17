Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

До України за минулу добу прослідували понад 38 тисяч осіб, майже 35 тисяч з них – громадяни України.

За добу 16 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 80 тисяч осіб та більше 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули майже 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Оформлено 46 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадуємо, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Звертаємо Увагу, що пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

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