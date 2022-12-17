Ситуація у пунктах пропуску на західному кордоні

За добу 16 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 73 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 30 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 118 вантажівок з гуманітарною допомогою. Відслідковувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) ви можете на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години. Мінімальний час очікування на прикордонний контроль дозволить зробити вашу поїздку комфортнішою.

Пропуск осіб через державний кордон здійснюють уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

dpsu.gov.ua