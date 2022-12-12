Словаччина обговорює з НАТО передачу МіГ-29 Україні

Словацька влада обговорює з партнерами по НАТО можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

“Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня — ред.) в нас була дуже змістовна розмова з вашим Президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому Президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю”, – сказав Качер.

Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила “пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29”. Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із Президентом України під час зустрічі.

“Але і з президентом Зеленським ми теж обговорили це досить детально. І я думаю, що я маю тримати в таємниці, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з Президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з’являться в Україні”, – додав Качер.

Як повідомляв Укрінформ, в липні прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Словаччина планує передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки.

urkinform.ua