Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29

Про передачу перших винищувачів МіГ-29 повідомили на сайті Міноборони Словаччини.

Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.

„Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації”, — сказав міністр оборони Ярослав Надь.

Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.

Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.

Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.

mukachevo.net