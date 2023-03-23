Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Про передачу перших винищувачів МіГ-29 повідомили на сайті Міноборони Словаччини.
Перекидання винищувачів здійснювали українські пілоти за допомогою Військово-повітряних сил Словаччини й українського персоналу.
„Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації”, — сказав міністр оборони Ярослав Надь.
Найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у відомстві не надають жодних подробиць.
Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.
Загалом Словаччина передає Україні 13 винищувачів радянського виробництва.