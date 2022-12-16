Спільна заява

Громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» (ГО «ТУКЗ-КМКС»)

та Громадська організація «Демократичної спілки угорців України» (ДСУУ)

щодо Закону «Про національні меншини (громади) України»

13 грудня 2022 року Верховна Рада за підтримки 324 депутатів прийняла у другому читанні Закон України “Про національні меншини (громади) України”. Законодавці повністю проігнорували конструктивні пропозиції, внесені раніше угорськими та іншими організаціями нацменшин. Законодавство фактично посилює обмеження прав, які раніше були кодифіковані в законах “Про освіту” та “Про мову”, та додає нові. Наприклад, цей Закон не гарантує збереження місць компактного проживання національних меншин або використання національної символіки. Закон трактує права меншин виключно як права, які можуть бути реалізовані індивідуально особами, що належать до меншин, що позбавляє національні меншини (їх громади та організації) можливості реалізовувати будь-які політичні, освітні чи мовні права, які реалізовуються інституційно, а отже, й можливості впливати на власну долю.

На нашу думку, Закон у його нинішньому вигляді не є належним інструментом реалізації положень Конституції та відповідних міжнародно-правових зобов’язань України щодо захисту прав національних меншин в Україні. Прийнятий закон не забезпечує належного інституційного підґрунтя та правових механізмів для забезпечення та захисту прав національних меншин.

Ужгород, 14 грудня 2022 року