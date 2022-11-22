США виділили Україні ще $4,5 мільярда фіндопомоги

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділення Україні бюджетної підтримки в розмірі 4,5 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Мінфіну США.

“Сьогодні Сполучені Штати продовжують виконувати свої непохитні зобов’язання перед Україною, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальну допомогу для людей похилого віку та вразливий категорій людей”, – заявила глава Мінфіну Дженнет Єллен.

Вона додала, що у поєднанні з підтримкою США у сфері безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню путіна.

Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку України з боку США до 13 мільярдів доларів США – усі у вигляді грантів. Ми заохочуємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину путіна”, – зазначила Єллен.

ukrinform.ua