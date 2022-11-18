США виділяють $20 мільйонів на ініціативу «Зерно з України»

Уряд США оголосив про виділення до 20 мільйонів доларів на реалізацію ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»), оголошеної цього тижня Президентом Володимиром Зеленським з метою відправки продовольства в країни, що найбільше цього потребують.

Про це повідомили Укрінформу в п’ятницю в Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні.

«Сполучені Штати виділяють через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) до $20 мільйонів на ініціативу Grain from Ukraine («Зерно з України»), анонсовану Президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 раніше цього тижня, щоби допомогти нагодувати людей в усьому світі»,- йдеться в повідомленні, надісланому американським посольством Укрінформу.

При цьому уточнюється, що USAID надасть цю підтримку через Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП) з метою сприяння додатковим поставкам українського зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи.

Зазначається, що Сполучені Штати вже виділили на ВПП 173 мільйони дол. для закупівлі українського зерна, щоби зменшити наслідки гострої продовольчої кризи для країн, що відчувають її найбільше, у тому числі, для Ефіопії, Ємену й Афганістан у. За ці кошти було закуплено 210 тисяч тонн продовольства, чого достатньо для прогодування понад 12 мільйонів людей упродовж одного місяця.

Загалом же, від початку масштабного вторгнення рф в Україну в лютому, США виділили понад 11 мільярдів доларів для боротьби з глобальною продовольчою кризою включно з майже 8,6 мільярдами доларів гуманітарної допомоги.

«USAID також продовжує допомагати українським фермерам, які ризикують життям, щоби нагодувати світ, через Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (AGRI – Ukraine)», – зазначається в повідомленні.

Ініціатива зосереджена на чотирьох сферах, які мають ключове значення для підтримки сільськогосподарського експорту з України та її внеску в глобальну продовольчу безпеку. Це включає забезпечення важливих ресурсів для фермерів; поліпшення експортної логістики та інфраструктури; розширення доступу фермерів до фінансування; підтримку потреб сушіння, зберігання та обробки врожаю. USAID інвестувала в цю ініціативу 100 млн дол. та планує залучити щонайменше 150 млн дол. додатково від інших донорів, фондів і приватного сектору.

ukrinform.ua