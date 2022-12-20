Це будуть надрекордні 858 мільярдів доларів військових витрат за рік.

У Конгресі оприлюднено законопроект про держфінансування США на 1,7 трильйона доларів, куди, з-поміж іншого, включена екстрена допомога Україні і союзникам по НАТО у розмірі 44,9 мільярда доларів.

Як пише Reuters, це будуть надрекордні 858 мільярдів доларів військових витрат за рік, що вище торішніх 740 мільярдів доларів, а також перевищує запит Байдена.

Лідери у Сенаті і Палаті представників прагнуть ухвалити законопроект і направити його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перерв у діяльності уряду.

У разі якщо голосування затягнеться, невдача може призвести до багатомісячного протистояння між республіканцями і демократами, коли республіканці 3 січня візьмуть під свій контроль Палату представників.

unian.ua