США допоможуть Україні захистити критичну інфраструктуру

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Сполучені Штати рішуче налаштовані допомоги Україні захистити критичну інфраструктуру від російських атак.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у кулуарах саміту АСЕАН у Камбоджі, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Держдепу.

“Ми зустрічаємось сьогодні, коли Україна щойно визволила місто Херсон та регіон, і цей успіх – ще одне свідчення надзвичайної хоробрості українських Збройних сил, народу України та потужної підтримки, яку Україна має від усього світу, включаючи, звичайно, Сполучені Штати – підтримки, яка триватиме стільки, скільки буде необхідно – безпекової, гуманітарної, економічної”, – сказав Блінкен.

Водночас держсекретар США відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні атаки з боку російської федерації. За його словами, росія продовжує жорстоку кампанію, “спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури, всього необхідного для того, щоб було світло, тепло взимку, і це має жахливий вплив на мирне населення України”.

“Ми так само рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена”, – сказав він.

Своєю чергою глава МЗС України подякував Сполученим Штатам за допомогу у визволенні Херсона. Він також зазначив, що держсекретар США був “одним із небагатьох, хто вірив у те, що Україна вистоїть”.

Кулеба також наголосив, що перемога над агресором буде спільною.

“Тільки разом ми зможемо перемогти і вигнати росію з України. Ми вже на шляху до цього. І коли це станеться, … буде нашою спільною перемогою – перемогою всіх миролюбних народів світу”, – заявив міністр.

ukrinform.ua