Сьогодні на Закарпатті День жалоби за загиблими воїнами

2 вересня на Закарпатті оголосили днем жалоби за воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули у бою з окупантами.

Очільник ОВА Віктор Микита відвідав Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор, де разом з головою обласної ради Володимиром Чубірком, депутатським корпусом, громадою запалили свічки пам’яті та помолилися за душі захисників, котрі загинули в боротьбі за незалежність.

На території області в храмах усіх конфесій сьогодні одночасно служать молебні за полеглими бійцями, приспустили прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, держпідприємствах, установах і організаціях, у військових частинах.

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