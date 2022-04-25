Угорщина в неділю прийняла понад 7000 українських біженців

У неділю на територію Угорщини через українсько-угорський кордон перетнули 3222 особи, а на румунсько-угорському кордоні 4256 осіб – повідомило Головне управління національної поліції. Серед перетинаючих кордону поліція видала 553 особам посвідку на тимчасове перебування, яке діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу.

Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи. Також зазначили, що в неділю до Будапешта прибули 531 осіб, у тому числі 231 дитина. Біженців, які прибули на залізничний вокзал „Kőbányai” спецпотягами – з автобусом доставили до залу BOK. Розміщення та перевезення у міських та сільських приміщеннях 19 осіб, в тому числі 9 дітей – було організовано співпрацюючими організаціями.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення. Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешта та з iншими організаціями допомоги.

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