Угорщина надала Україні понад 10 тонн медикаментів

Угорщина – серед лідерів з надсилання гуманітарної допомоги громадянам України.

Днями на територію Закарпаття заїхали ще 2 вантажівки. Вони були заповнені медичними товарами та медикаментами загальною вагою понад 10 тонн. Про це інформує перший заступник очільника області Мирослав Білецький.

«Одну частину цього вантажу розподілять у заклади охорони здоров’я та центри ПМСД у межах області, іншу – відправлять у “гарячі точки” та на лінію фронту нашим захисникам.

Угорська екуменічна служба допомоги зібрала для українців ліки з дитячим і дорослим дозуванням, знеболювальне, протизапальні препарати, антибіотики, інсуліни тощо», – зазначив Мирослав Білецький.

Загалом Угорщина відправила в Україну вже 30 вантажівок із гуманітарною допомогою, де були продукти харчування, предмети гігієни, вода тощо.

Forrás: bereg-rda.gov.ua