Угорщина передала Україні ліки та харчі на понад 260 млн. форинтів

Сьогодні до Закарпаття передали чепрговий гуманітарний вантаж з Угорщини, його доставили на гуманітарний хаб на “Єврокарі”, а відтак скерують у ті регіони, які очікують на допомогу.

Угорщина за запитом України вкотре передала їй допомогу – гуманітарний вантаж, у складі якого медикаменти, харчі, засоби гігієни. Про це сьогодні нашому виданню повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Загалом цього разу до України надійшло 60 тон вантажу у 5 великих вантажних автомобілях. Загальна вартість допомоги перевищує 260 млн форинтів.

Зокрема, одитн каміон містить медикаменти на суму понад 210 млн форинтів. Решта – засоби гігієнти, харчі тощо – загалом 60 тон на суму понад 52 млн форинтів.

“Укотре сьогодні ми отримуємо гуманітарний вантаж від Угорщини, – прокоментував М. Білецький. – Від Угорської екуменічної служби та організації “Угорщина допомагає” надійшло медобладнання, яке розподілять по потребі по всій Україні. Також надійшли засоби гігієни, харчування. Ми щиро вдячні угорцям за все, що вони роблять для України”.

Білецький також уточнив, що кожна автівка з вантажем має свого кінцевого адресата – піде туди, де всі ці товари зараз найпотрібніші.

Заступник голови також повідомив, що від початку воєнних дій в Україну надійшло 1500 тон гуманітарної допомоги від Угорщини.

Наталія Петерварі

kiszo.news