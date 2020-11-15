Угорщина подарує Україні 50 апаратів ШВЛ

З огляду на міжнародну ситуацію, спричинену епідемією коронавірусу, уряд Угорщини безкоштовно надасть Україні п’ятдесят апаратів штучної вентиляції легень.

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто та міністр людських ресурсів Міклош Кашлер визначені відповідальними за те, щоб українці отримали апарати протягом тридцяти днів. До процесу долучена Екуменічна служба допомоги та Закарпатський центр розвитку і консультацій «Едванс», йдеться у п’ятничному номері офіційного видання «Угорський вісник» (Magyar Közlöny).

Поширення коронавірусу в Україні пришвидшилось. За один день було виявлено понад 12 000 нових випадків. Протягом останніх 24 годин зареєстровано 191 смерть, таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Україні станом на суботу зросла до 9,5 тисячі. Кількість хворих зросла до 276 857, одужав 238 811 хворий.

До цього уряд Угорщини вже надав Чехії безкоштовно 150 апаратів ШВЛ.

Джерело: karpat.in.ua