Угорщина підтримує вступ України в ЄС

Угорщина підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив посол Угорщини в Україні – Іштван Ійдярто у своєму інтерв’ю телебаченню Еспрессо.

Розповів, що Будапешт і надалі підтримує Україну від російської агресії, та допомагає надалі у лікуванні українських воїнів.

Ійдярто Іштван додав, що Угорщина думає про майбутнє України, і готова й надалі надавати допомогу в наземному пересуванню, оскільки на даний момент країна має труднощі з експортного транспортуванням товарів. Більшість морських портів недоступні через окупацію.

Наголосив, що уряд Угорщини в повній мірі готовий до співпраці.

Посол запевнив, що коли розглядатимуть питання про членство України до Європейського Союзу, Угорщина буде підтримувати її в цьому.

Kárpátalja.ma