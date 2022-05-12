Угорщина підтримує вступ України в ЄС
Угорщина підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомив посол Угорщини в Україні – Іштван Ійдярто у своєму інтерв’ю телебаченню Еспрессо.
Розповів, що Будапешт і надалі підтримує Україну від російської агресії, та допомагає надалі у лікуванні українських воїнів.
Ійдярто Іштван додав, що Угорщина думає про майбутнє України, і готова й надалі надавати допомогу в наземному пересуванню, оскільки на даний момент країна має труднощі з експортного транспортуванням товарів. Більшість морських портів недоступні через окупацію.
Наголосив, що уряд Угорщини в повній мірі готовий до співпраці.
Посол запевнив, що коли розглядатимуть питання про членство України до Європейського Союзу, Угорщина буде підтримувати її в цьому.