Угорщина у четвер прийняла понад 12 тисяч біженців з України

У четвер на територію Угорщини через українсько-угорський кордон перетнули 5699 особи, а на румунсько-угорському кордоні 6508 осіб – повідомило Головне управління національної поліції.

Серед перетинаючих кордону поліція видала 476 особам посвідку на тимчасове перебування, яка діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

За їхніми даними, потягом прибули 551 особи, з них 156 дітей.

Головне управління поліції Будапешта у п’ятницю на сайті поліції повідомило, що надає допомогу біженцям, які прибувають потягом з України, з поліцією в режимі очікування та з тими, хто бере участь у навчанні з патрулювання поліції. Будапештська асоціація цивільної гвардії також надає підтримку в цих завданнях.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешта та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma