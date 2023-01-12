Україна отримала від Норвегії тимчасові мости на $3 мільйони

Торік в грудні Норвегія передала Україні 10 мостів.

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, у грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон (3 мільйони доларів).

“Норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow / bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів – вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних автомобілів, ремонтних бригад тощо”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, яка передала Україні гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримані тимчасові мости від Чехії та Франції.

Крім того, незабаром “Укравтодор” очікує мости від Швеції і ще одну партію чеських тимчасових переправ.

29 червня Норвегія оголосила про надання Україні додаткової військової підтримки.

7 грудня 2022 року Норвегія передала 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових.

10 грудня 2022 року стало відомо про те, що Норвегія бере участь в ініціативі “Генератори надії”, яка повинна допомогти Україні впоратися з обстрілами критичної інфраструктури.

14 грудня 2022 року стало відомо, що Норвегія відправить десять мостів в Україну для відновлення проїзду в постраждалих від бойових дій областях.

unian.ua