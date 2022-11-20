Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale

Поставки зброї Україні триватимуть, зазначив міністр оборони Франції.

Україна отримала від Франції зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба.

Нещодавно Київ отримав від Франції дві ракетні батареї Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню (LRU) для наземного удару, про це розповів французькому каналу BFMTV міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами міністра, українська армія просить радари. Цей запит зараз “на розгляді”.

Лекорню зазначив, що парламент Франції також проголосував за фонд підтримки у розмірі 200 млн євро, що дозволить українцям замовляти необхідне у французького оборонпрому обладнання та забезпечувати технічне обслуговування поставлених систем.

Окрім цієї допомоги, Франція вирішила навчати українських військових.

“Наше завдання – для початку – підтримати 2 тис. осіб із 15 тис., запропонованих Євросоюзом. 400 українських військових уже пройшли навчання, зокрема на техніці, яку ми постачаємо”, – розповів міністр.

Лекорню зауважив, що Франція серед інших долучиться до роботи центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині, роботу якого координуватиме спільна франко-німецька асоціація оборонпрому KNDS. Він має запррацювати за кілька тижнів. Його завданням буде швидке технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, зокрема самохідної гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітних систем Gepard, бронетранспортери Dingo.

Міністр запевнив, що підтримка Францією України є непохитною. За його словами, поставки зброї, сума яких на сьогодні досягла 550 мільйонів євро, триватимуть.

“Підсумувавши всю нашу військову допомогу, ми входимо до п’ятірки найбільших країн. Ми є одним із найбільших вкладників із 550 мільйонами євро із загальної суми 3 мільярди євро”, – зазначив Лекорню.

unian.ua