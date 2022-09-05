Загалом підписано 5 угод, які наближають Україну до вступу до Євросоюзу та сприяють стійкості держави у війні проти російського агресора.

Україна отримає від ЄС 500 млн євро на підтримку стабілізації держбюджет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з робочим візитом у Німеччині.

За його словами, Україна і Європейський Союз підписали п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз і сприяють стійкості держави у війні проти російського агресора.

Однією з них є угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

“Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, щоб вони змогли продовжувати та розвивати свою справу”, – написав він.

Також Україна підписала угоду про участь у програмі ЄС зі співробітництва в митній сфері.

“З 1 жовтня запрацює митний безвіз з ЄС. Після підписання сьогоднішньої угоди Україна приєднається до програми співпраці в митній сфері з бюджетом майже 1 млрд євро. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем”, – написав Шмигаль.

Крім того, Україна підписала угоду про участь у програмі ЄС зі співробітництва в податковій сфері Fiscalis.

“Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем в області оподаткування”, – повідомив глава уряду.

Також укладено угоду, завдяки якій Єврокомісія збільшить бюджет на гранти для України на 122 млн євро.

“Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проектів і прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися безпосередньо органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям”, – написав Шмигаль.

Крім того, підписано угоду про участь України в програмі ЄС “Цифрова Європа” (2021-2027).

“Це частина цифрового безвізу з ЄС. Програма “Цифрова Європа” має бюджет у 7,5 млрд євро для розвитку проектів за п’ятьма напрямками: суперкомп’ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві”, – додав він.

unian.ua