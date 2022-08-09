Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту на $4,5 мільярда

Україна та Світовий банк підписали угоду про надання нашій країні гранту в розмірі 4,5 млрд дол. США, грантові кошти були виділені Сполученими Штатами.

“Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці грантові кошти були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

“Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці грантові кошти були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Грант від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

ukrinform.ua

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