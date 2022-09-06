Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини
Збройна агресія РФ в Україні призвела до загибелі 382 дітей, ще 1 123 дитини зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Станом на ранок 6 вересня 2022 року більше ніж 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.