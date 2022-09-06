Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 382 дитини

Збройна агресія РФ в Україні призвела до загибелі 382 дітей, ще 1 123 дитини зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Станом на ранок 6 вересня 2022 року більше ніж 1123 дитини постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них понад 741 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.