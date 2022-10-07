У Вилоку планують відремонтувати міст через Тису

Міст через річку Тису на автомобільній дорозі міжнародного значення М-26 Вилок – Неветленфолу – КПП «Дяково» у смт Вилок на Виноградівщині потребує ремонту. Поганий стан конструкції підтверджують і останні обстеження. Експерти виявили руйнування монолітної бетонної плити проїзної частини мосту, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

«Якщо не реагувати тепер, ці процеси лише посилюватимуться. Аби уникнути подальшого руйнування мостової конструкції, Служба автомобільних доріг у Закарпатській області найближчі кілька днів готова розпочати ремонтні роботи. У зв’язку з погодними умовами на це може знадобитися близько півтора місяця», – прокоментував Мирослав Білецький.

За його словами, щоб грамотно скерувати потік автомобілів, розробляють тимчасові схеми руху на час ремонтних робіт. Перш ніж затвердити, їх погодять з Управлінням патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції, Управлінням превентивної діяльності ГУ НП в області та головами відповідних територіальних громад. Про новий тимчасовий маршрут громадськість та водіїв повідомлять додатково.

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