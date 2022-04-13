У вівторок з України прибуло понад 9 тисяч людей

У вівторок через українсько-угорського кордону прибули 5388 осіб, а на румунсько-угорському кордоні 3887 осіб – повідомили МТІ та Головна управління національної поліції.

За інформаціями поліція видала посвідку на тимчасове перебування для 1788 осіб, яка діє 30 днів. Ці особи повинні звернутися до офісу Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

Також повідомлялося, що у вівторок до Будапешта поїздом прибули 679 осіб, у тому числі 303 дитини. Біженців, які прибули на верхній залізничний вокзал „Kőbányai” – доставили автобусом до залу BOK. Розміщення та розселення 11 осіб, у тому числі шістьох дітей було вирішено за допомогою органами, які радо співпрацюють з ними.

Поліція готова надати допомогу й надалі – йдеться ц повідомленні.