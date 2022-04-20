У вівторок Угорщина прийняла понад 12 тисяч українців

У вівторок на українсько-угорському кордоні перейшли 5482 особи, а через румунсько-угорський кордон 6756 осіб – повідомили МТІ та Головне управління національної поліції.

Серед перетинаючих кордону поліція видала 798 особам посвідку на тимчасове перебування, яка діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

У вівторок до Будапешта прибули 520 осіб, у тому числі 171 дитина. Біженців, які прибули на залізничний вокзал „Kőbányai” спецпотягами – з автобусом доставили до залу BOK.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешта та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma