У Закарпатській області заборонили відвідувати ліси

На території Закарпаття населенню заборонили відвідувати ліси. Таке рішення прийняла Рада оборони області.

Це пов’язано з подальшим ускладненням пожежної обстановки та збереженням надзвичайної (5-й клас) пожежної небезпеки.

Звертаємо Вашу увагу!

Відповідно до Постанови КМУ від 21.03.2007 р. №507 рішення Ради є обов’язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території області, громадянами.

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