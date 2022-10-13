У замку “Паланок” замість турула встановлять Герб України
Відповідне рішення було прийняте сьогодні, на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради.
Так, згідно рішення, Мукачівському історичному музею було доручено провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула.
Замість нього на постаменті буде встановлено малий Державний Герб України – тризуб.
Нагадаємо, раніше керівництво замку “Паланок” оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України- герба України.
Додамо, у першій половині XX в. Турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.