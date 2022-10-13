У замку “Паланок” замість турула встановлять Герб України

Kárpátalja.ma Hовини

Відповідне рішення було прийняте сьогодні, на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Так, згідно рішення, Мукачівському історичному музею було доручено провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула.

Замість нього на постаменті буде встановлено малий Державний Герб України – тризуб.

Нагадаємо, раніше керівництво замку “Паланок” оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України- герба України.

Додамо, у першій половині XX в. Турул використовувався як символ прихильниками правоконсервативних сил в Угорщині. Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї т.зв. «Великої Угорщини», що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.

Mukachevo.net