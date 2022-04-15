У кабельних мережах Угорщини розпочали трансляцію українських телеканалів

Сьогодні Посольство України в Угорщині повідомило дуже важливу новину, ділимося:

“Повідомляємо, що завдяки спільним зусиллям Міністерства культури і інформаційної політики України, Посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ)) створено умови для трансляції угорськими мовниками з квітня 2022р. українських телеканалів в угорських кабельних мережах.Зокрема, провайдером кабельного телебачення “Telecom ” у Будапешті вже транслюються телеканали “Україна 24”, та “1+1”, які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України “UATV”.За інформацією Угорської асоціації комунікацій, з 31.03.2022 р. відповідні технічні параметри та юридичні умови для трансляції українських телеканалів мають майже усі мовники та провайдери кабельних мереж на території Угорщини (близько 150).Посольство вдячне за оперативно проведену роботу Угорській асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ)) в особі Голови Асоціації Ференца Кері, Національному відомству ЗМІ та комунікацій (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)), а також речнику української меншини у Державних Зборах Угорщини Бригітті Суперак за початкове сприяння в реалізації ідеї.”