У Мукачеві виділять 2 мільйони на підтримку волонтерів
Сьогодні депутати затвердили нову програму, вона створена для підтримки та розвитку волонтерської діяльності.
Як йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, громаді програму презентували на слуханнях бюджету, її міська рада розробляла спільно з Офісом Ради Європи.
Волонтери отримають фінансову, інформаційну та правову допомогу від міста, з місцевого бюджету виділять 2 мільйони гривень.
- 700 тисяч гривень для волонтерських проєктів
- 200 тисяч гривень для інвентарю
- 800 тисяч гривень для закупівлі автомобіля
- 200 тисяч гривень для участі в грантах, сюди входить також навчання волонтерів: лекції, тренінги, воркшоп тощо
- 100 тисяч гривень на розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів для медіа.