У Мукачеві виділять 2 мільйони на підтримку волонтерів

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Сьогодні депутати затвердили нову програму, вона створена для підтримки та розвитку волонтерської діяльності.

Як йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, громаді програму презентували на слуханнях бюджету, її міська рада розробляла спільно з Офісом Ради Європи.

Волонтери отримають фінансову, інформаційну та правову допомогу від міста, з місцевого бюджету виділять 2 мільйони гривень.

  • 700 тисяч гривень для волонтерських проєктів
  • 200 тисяч гривень для інвентарю
  • 800 тисяч гривень для закупівлі автомобіля
  • 200 тисяч гривень для участі в грантах, сюди входить також навчання волонтерів: лекції, тренінги, воркшоп тощо
  • 100 тисяч гривень на розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів для медіа.

mukachevo.net