У Мукачеві виділять 2 мільйони на підтримку волонтерів

Сьогодні депутати затвердили нову програму, вона створена для підтримки та розвитку волонтерської діяльності.

Як йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, громаді програму презентували на слуханнях бюджету, її міська рада розробляла спільно з Офісом Ради Європи.

Волонтери отримають фінансову, інформаційну та правову допомогу від міста, з місцевого бюджету виділять 2 мільйони гривень.

700 тисяч гривень для волонтерських проєктів

200 тисяч гривень для інвентарю

800 тисяч гривень для закупівлі автомобіля

200 тисяч гривень для участі в грантах, сюди входить також навчання волонтерів: лекції, тренінги, воркшоп тощо

100 тисяч гривень на розроблення інформаційних матеріалів, аудіо та відеороликів для медіа.

mukachevo.net