У неділю до Угорщини з України прибуло понад дванадцять тисяч осіб

У неділю на територію Угорщини через українсько-угорський кордон перетнули 5550 особи, а на румунсько-угорському кордоні 6501 осіб – повідомило Головне управління національної поліції.

Серед перетинаючих кордону поліція видала 789 особам посвідку на тимчасове перебування, яка діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу Національного управління з питань імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

До Угорщини в неділю до Будапешта потягом прибуло 721 особа, у тому числі 253 дитини.

Головне управління поліції Будапешта у п’ятницю на сайті поліції повідомило, що надає допомогу біженцям, які прибувають потягом з України, з поліцією в режимі очікування та з тими, хто бере участь у навчанні з патрулювання поліції.

Будапештська асоціація цивільної гвардії також надає підтримку в цих завданнях. Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешта та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma