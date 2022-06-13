У неділю до Угорщини прибули 10 912 українських біженців

Через українсько-угорський кордон у неділю на територію Угорщини в’їхали 5330 осіб, водночас 5582 з тих, хто в’їхав через румуно-угорський кордон, сказали, що прибули з України, – повідомляє Головне управління національної поліції Угорщини.

268 особам правоохоронці видали посвідки на тимчасове проживання терміном на 30 днів. Їм слід звернутися в офіс Національного управління у справах іноземців за місцем проживання, щоб отримати остаточні документи, повідомляє поліція.

Потягом до Будапешта з України в неділю прибули 180 людей, у тому числі 102 дитини.

MTI/karpat.in.ua