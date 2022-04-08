У четвер до Угорщини прибуло понад 9 тисяч українців

У четвер на українсько-угорський кордон в’їхала 4631 особа, а на румуно-угорський кордон 4311 осіб – про це повідомило Головне Управління Національної Поліції Угорщини.

Згідно з повідомленням Управління Національної Поліції в місті Будапешт серед 709 осіб до угорської столиці прибуло 347 дітей. Розміщення та перевезення 23 осіб, у тому числі 11 дітей, у столичному та сільському житлі було вирішено співпрацюючими органами.

УНП в м. Булапешт також повідомляє, що допомога надається переселенцям, які прибувають потягом з України на залізничні вокзали “Кобаня” та “БОК”. Будапештська асоціація цивільної гвардії також надає підтримку в цих завданнях.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, Урядового апарату Будапешт та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma