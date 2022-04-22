У четвер Угорщина прийняла понад 9 тисяч українців

У четвер на українсько-угорському кордоні перетнули 4761 осіб, а через румунсько-угорський кордон 5001 осіб – повідомили МТІ та Головна управління національної поліції.

Серед перетинаючих кордону поліція видала 640 особам посвідку на тимчасове перебування, яка діє 30 днів. Вони повинні звернутися до офісу Національного генерального управління імміграції – відповідального за місцем їхнього проживання – щоб отримали остаточні документи.

До Будапешта прибули 535 осіб, у тому числі 220 дітей. Біженців, які прибули на залізничний вокзал „Kőbányai” спецпотягами – з автобусом доставили до залу BOK. 13 осіб, у тому числі 8 дітей перевезли до столиці.

Головний офіс поліції Будапешта (BRFK) повідомив на police.hu у п’ятницю, що BRFK надає допомогу біженцям, які прибувають потягом з України на Верхній залізничній станції “Kőbányai” та в залі BOK за допомогою учасників тренувань з резервної поліції та патрульної поліції. Асоціація цивільної гвардії Будапешта також надає підтримку.

Співробітники поліції перебувають у постійному контакті з працівниками Головного управління аварійного відновлення, Національного управління імміграційної служби, ТОВ «Угорська державна залізниця», також з працівниками Будапештського транспортного центру, Управління поліції столиці, а також з Урядового апарату Будапешта та з iншими організаціями допомоги.

Kárpátalja.ma