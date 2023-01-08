Через морозну погоду в областях діють ліміти на споживання електрики

Через морозну погоду до областей України доведені ліміти споживання електроенергії, які діють з 09:00 до 24:00.

Як передає Укрінформ, про це національна енергетична компанія “Укренерго” повідомляє у Фейсбуці.

“Станом на 11:00 8 грудня стійка морозна погода сприяє зростанню рівня споживання електроенергії, а відповідно і рівня її дефіциту в енергосистемі, у порівнянні з більш теплою минулою неділею. Для забезпечення балансу виробництво-споживання до областей доведені ліміти споживання, які діють з 09:00 до 24:00”, – ідеться у повідомленні.

Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання”, – закликали в Укренерго.

НЕК “Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня вдень в Україні очікується 3-8° морозу. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві та Київській області 8 січня без опадів. Вдень 4-6° морозу; по області 3-8° морозу.

9-10 січня в Україні утримається переважно холодна погода. На сході та північному сході вночі 9 січня 13-18°, 10 січня 10-15°, вдень 5-10° морозу, на решті території вночі та вдень 2-7° морозу (вночі 9 січня 8-13° морозу); лише 9 січня на Закарпатті, Прикарпатті, 10 січня в західних та Одеській областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

ukrinform.ua