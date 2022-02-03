Закарпаття та ще 8 областей можуть перейти у “червону зону”

Наразі лише дві області знаходяться на червоному рівні епіднебезпеки.

За інформацією очільника МОЗ Віктора Ляшко незабаром комісія ТЕБ та НС розгляне, чи вводити “червоний” рівень епіднебезпеки у таких областях, як Львівська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська, Сумська та Хмельницька.

“Будемо дивитися, яке рішення приймаємо з приводу введення чи невведення червоного рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації””, – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за останню добу на Закарпатті виявили 818 випадків коронавірусної інфекції.

Загалом по Україні за добу виявили 39 620 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.

Forrás: mukachevo.net