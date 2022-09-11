​​Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 383 дитини

Станом на ранок 11 вересня 2022 року більше ніж 1130 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 390, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора