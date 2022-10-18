Станом на ранок 18 жовтня 2022 року більше ніж 1 240 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 411, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора