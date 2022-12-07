Більше ніж 1296 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 7 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 443. Не зазнали змін і дані щодо поранених – 853.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 77, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора