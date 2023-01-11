Більше ніж 1 332 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 11 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 453. Зросла кількість поранених – понад 879.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора